大批民眾歡樂製脆梅DIY，此場景國內高速公路服務區首見。（沈揮勝攝）

國道南投服務區，500人製脆梅DIY，縣長林明溱（左前）、立委許淑華（左二）與遊客同歡。（沈揮勝攝）

簽署與見證。（沈揮勝攝）

營北國中舞龍暖身，技驚全場。（沈揮勝攝）

舞龍演出精彩。（沈揮勝攝）

曾獲中國小姐選美第四名的「神力女超人」許淑華，精湛舞姿吸引全場。（沈揮勝攝）

曾獲中國小姐選美第四名的「神力女超人」許淑華，精湛舞姿吸引全場。（沈揮勝攝）

為期近1個月的南投梅子節系列活動，3月底在信義鄉梅子夢工廠揭幕。今年除了各產梅鄉鎮在活動期間輪辦主場活動，今天則另在國道3號南投服務區加碼舉行「500人製脆梅DIY」，縣長林明溱與遊客一起製梅情緒超嗨，而有「神力女超人」雅稱的立委許淑華陪著現場來賓、民眾熱舞，專業舞姿放得很開，更成全場目光焦點。

「500人製脆梅DIY」體驗啟動前，南投青梅產業傳出好消息！經營有1300家「一芳水果茶」連鎖分店的墨力國際公司總經理廖麗霞，在林明溱、許淑華見證下，與信義鄉農會總幹事黃志輝現場簽署合作意向書，將採購南投梅果5萬公斤。

黃志輝表示，墨力國際公司決定向信義農會採購5萬公斤梅子，真的是讓人振奮，有助於活絡農村經濟、嘉惠農民。但今年梅果產量比往年減少很多，實在有點擔心交不出貨、農會正為此傷腦筋，只能盡力而為。

廖麗霞則指出，這次採購梅果5萬公斤提供旗下茶飲品牌食材使用，但距離墨力國際2000家連鎖分店的發展目標，如此供應量還是不夠，希望未來南投縣能提供更多更充裕的梅果貨源，將梅產業、梅經濟推廣到全世界。

這場活動由交通部高速公路局與南投服務區經營廠商新東陽公司牽線協辦，現場同時推廣各項梅產品，吸引南來北往遊客注意，也增加買氣。

林明溱表示，南投縣仁愛、信義等鄉鎮是青梅重要產地，梅子有益健康，吃梅精、梅丸還可以提神，是最優質的農產與加工品。許淑華則說，企業用行動挺在地農業，讓人窩心、振奮。

(中時 )