桃竹竹苗中彰投7縣市水患自主防災社區交流活動20日在苗栗縣後龍鎮豐富社區活動中心舉辦。（巫靜婷攝）

桃竹竹苗中彰投7縣市水患自主防災社區交流活動20日在苗栗縣後龍鎮豐富社區活動中心舉辦。（巫靜婷攝）

桃竹竹苗中彰投7縣市水患自主防災社區交流活動20日在苗栗縣後龍鎮豐富社區活動中心舉辦，來自7縣市300多名社區防災成員共聚一堂，交流自主防災作為與培養防災意識，水利署副署長鍾朝恭指出，汛期將至，自組防災啟動功能十分重要，呼籲民眾注意防汛安全。

「中彰投苗區域防災治理平台交流會」邁入第4年，前3年由台中市、彰化縣及南投縣舉辦，今年移師苗栗，擴大辦理為「桃竹竹苗中彰投7縣市」觀摩活動，苗栗縣長徐耀昌、水利署副署長鍾朝恭、第二河川局局長楊人傑、立委陳超明等人出席致意。

徐耀昌指出，苗栗縣自101年度陸續成立水患自主防災社區，包含現場簡報分享防災經驗的苑裡山腳社區、後龍水尾社區等，迄今共輔導28個易淹水區域的村里成立自主防災社區，透過交流建立模範，從鄉鎮市到中央以一條鞭的方式，把握黃金時間將做好防汛工作，有效降低災害的發生。

曾獲評鑑優等的兩社區簡報時提到，過去社區是「等雨來，報災情」，現在是「雨未來，先動員」，共同指出事先排除不利因子很重要，颱風來臨前就要開始防災整備，包含檢查河道是否淤積、排水溝是否阻塞等，災中須觀測警戒雨量與水位，並做預防性撤離，災後須關注弱勢族群，盡速回復家園。

鍾朝恭表示，全球氣候暖化，氣候異常，水患威脅頻傳，自主防災社區組織可說是防災尖兵，水利署在全國成立466個水患自主防災社區，希望透過社區的自主防災，由點、線到面的力量，來共同防災、減災，甚至達到沒有災害的地步。

(中時 )