現代化的工業和便利的生活，不斷製造各種工業家庭垃圾，持續汙染大地，更甚者隨著河流流入海洋，造成越來越嚴重的海洋汙染及生態危機，大自然已在抗議及反撲，地球只有一個，我們該珍惜，尊重及愛護它。

為響應4／22世界地球日，20日由向心橋慈善會台中分會及台中市議員吳瓊華服務處共同主辦麗水港淨灘活動。

吳瓊華議員表示，今天有將近300位志工及熱心社團的協辦參與，下午大約1小時的時間就撿拾了非資源垃圾255公斤及資源垃圾280公斤；希望藉由此次活動拋磚引玉，教育大家愛地球，為了下一代，減塑生活從你我做起。

向心橋慈善會指出，淨灘不只是撿拾垃圾，其意義甚深，當彎下腰撿拾垃圾時，我們當更謙卑跟地球說對不起，當撿拾起一塊塑膠，海龜或海鳥等海中生物，不會因此死亡，所以身為地球公民的我們，乾淨大地，減少使用塑膠是我們的責任。

吳瓊華強調，今天特別感謝主辦及協辦單位，並在麗水里長陳耀墩及麗水漁港海巡安檢所共同的協助下順利的讓我們利用假期來淨灘麗水港，使我們的海港更加的乾淨優美！

(中時 )