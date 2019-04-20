花蓮太魯閣九曲洞路段今下午發生落石砸穿遊覽車意外，落石從右側車窗貫穿，上方車頂也受損。（張祈翻攝）

受傷的姜姓遊客（中）右腳趾受到撕裂傷，送醫後已無大礙。（張祈翻攝）

強震後土石鬆動？台8線中橫公路18日強震後落石不斷，175.5公里處太魯閣國家公園九曲洞段今下午近3時發生落石砸車意外，2顆50公分長的落石接連砸穿車頂、擋風玻璃，造成玻璃碎裂，1名女韓籍遊客右腳遭割傷，所幸僅受輕傷，送醫後並無大礙，其餘遊客則改以火車接續行程。

天祥派出所副所長蔡大衛指出，該遊覽車搭載14名韓籍遊客，連同司機、導遊共16人，今在太魯閣國家公園內旅遊，行經九曲洞西段175.7公里處遭到2顆50公分長的落石砸穿車頂、撞烈右側擋風玻璃，造成第2排姜姓女乘客右腳趾撕裂傷，送往國軍花蓮總醫院急救後並無大礙。

撞擊力道強烈，1顆落石貫穿遊覽車車頂，另1顆側從右側砸穿擋風玻璃，現場玻璃碎片滿地，即便隔著球鞋，仍造成姜姓女乘客腳趾撕裂傷，嚇得一整團遊客驚慌失措，救護人員到場初步包紮後，隨即送醫治療，其餘遊客則由導遊帶領，轉搭火車繼續接下來的行程。

0418花蓮6.1地震，造成太魯閣6級震度，造成2名遊客重傷，其中1名馬籍遊客仍在加護病房治療，且中橫公路沿途落石不斷，震後公路總局一度封路清理落石，只是昨天才開放，今天就傳出落石砸車意外，讓遊客不免心驚驚。

公路總局太魯閣工務段長張宇博說，強震過後太魯閣到天祥間落石最為明顯，雖清理後已經開放通車，但地震過後土石鬆動，加上山區間接性大雨，仍不建議民眾貿然通行，若非不得已也盡量注意零星落石，避免發生意外。

(中時 )