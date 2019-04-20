陳姓外燴業者晚間11時許，辦完桌後開著小貨車返回倉庫，卻在途中爆胎並停在路邊修理，行經的林姓騎士閃避不及，撞上貨車車尾身亡；法官考量陳男案發後在現場等待警方前來處理，已與家屬和解並全額賠償，依業務過失致死罪，將陳男判刑6月，得易科罰金18萬元。

判決指出，去年8月28日晚間11時許，陳男收工後開車小貨車返回三芝區倉庫，車上載著25張塑膠圓桌、200張塑膠椅及25桌量的碗盤，卻在行經五股區時，貨車突然爆胎，陳男先停放路邊修理，並在車尾放置3張紅色塑膠椅以示提醒，不料林姓駕駛閃避不及，一頭撞上貨車車尾，送醫後仍不治身亡。

由於該路段時速限制50公里，依規定應豎立車輛故障標示，且標誌應距離車輛30公尺至100公尺，但陳男僅在車尾依序擺放3張紅色塑膠椅，最遠的紅色塑膠椅距離貨車車尾僅10公尺，導致林姓騎士閃避不及撞上，造成肋骨骨折併顏面及頸椎骨折致呼吸衰竭等，送醫過程中不治身亡。

法官考量陳男案發後在現場等待警方處理，符合自首規訂，無前科，也與被害人家屬達成和解並全額賠償，予以緩刑宣告，依業務過失致死罪，判陳男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

(中時 )