台中市陳姓男子日前家中因被闖空門，現金10多萬、首飾及2隻名錶、車子不翼而飛，警方獲報前往處理，發現案發現場門窗無破壞跡象，研判熟人所為，調閱監視器後，竟是陳男哥哥前女友41歲潘女，與46歲范姓新男友所為，警訊後將2人依竊盜罪嫌移送。

警方指出，員警到場查看卻不見門窗有任何遭破壞跡象，竊嫌更連同將該戶車輛順手牽羊駛離，與一般侵入住宅竊取財物的手法不同，因此研判為熟人所為機率頗高，當警方調閱監視器畫面，一男一女進入屋內竊取財物，被害人陳男驚呼，是哥哥「前女友！」。警方循線找到鴛鴦竊賊租屋處，當場將2人逮捕偵辦。

潘女向警供稱，因缺錢花用，才動歪腦筋到陳姓前男友家，知道陳姓家人家中放有現金，熟悉陳男家人出入作息，與范男提議到陳男家竊取財物，而范男行竊後因缺乏交通工具，於是順便將陳男停放於屋外之車輛開走，甚至為躲避警方查緝而自行更換車牌，但仍然遭警方識破；2人到案後皆坦承偷竊財物。

(中時 )