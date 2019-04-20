有媒體報導警方的「刑事案件管理系統」剛啟用，出現畫面死當、存檔後內文消失等問題，讓基層員警抓狂，批警政署自我感覺良好。刑事局表示，目前並無單位反映系統當機等狀況，將再要求各警察機關加強要求同仁使用訓練版本練習，提升熟悉度。

刑事局表示，刑事案件管理系統之建置目的，是為減輕各警察機關外勤人員受理報案文書處理作業負擔，避免重複輸入基本資料，並整合刑事案件受理、偵辦至移送等流程所需文書，強化刑事案件管理機制，以提供員警更迅速方便的工具，並能落實後續追蹤偵辦進度。

該系統第一梯次上線階段自4月18日9時起，由新北市警局等16個警察機關實施。去年6月已完成種子教官及各警察機關教育訓練，今年2月15日再次函請各警察機關辦理教育訓練並回復成果，於4月11日再次邀集本次上線16個機關舉辦協調說明會議，就系統實測時同仁容易犯的錯誤提醒相關單位，並要求落實系統使用訓練。

為此，刑事局同步成立推動系統上線工作應變小組，24小時接收並即時回應員警反映問題，並成立交流討論區及全國LINE群組，逐一解決回應各單位所詢問使用操作問題。

警方統計，4月18日9時起至4月20日15時30分止，第一梯次上線的警察機關，以該系統受理民眾報案且上傳成功計有1492件，其中台中市238件，並無單位反映系統當機等狀況。

刑事局表示，因系統操作方式略有不同，恐因同仁熟悉度不足而致，將再要求各警察機關加強要求同仁使用訓練版本練習，提升同仁受理報案熟悉度，並呼籲各警察機關同仁多運用交流討論區及24小時專線等平台反映問題，以即時因應及解決使用本系統的業務流程、操作及系統技術問題。

(中時 )