校友陳燕通至福建訂製的如假包換｢石龜｣。（周麗蘭攝）

斗南石龜國小慶祝100周年校慶，校長帶隊和小朋友如遶境到學區5個里傳遞聖火報告好消息。（周麗蘭攝）

斗南石龜國小創校100周年校慶為周告附近學區居民知曉，20日從石龜溪天后宮點燃聖火，校長帶學生接力傳遞聖火跑遍5個里，校友也集資打造竹編的黃金烏龜、如假包換的石龜給學校當紀念。

石龜國小曾是斗南鎮大校之一，學區包括石龜、石溪、靖興、新南、林子等5里，全校目前7班。

100周年校慶學校及社區以「石龜100 豐富精采」主軸，規畫一系列慶祝活動，先前已辦過懷舊文物展、歷任校長及會長植樹，20日在5里傳遞聖火。

方與地方人士20日一早校向石龜溪天后宮上香秉報，引燃聖火後交給高年級小朋友分站傳遞，校長胡光漢帶隊，出動鑼鼓車、宣傳戰車跟隨廣播「咱校100歲囉！歡迎大家參加校慶晚會」，還有民眾放鞭炮迎接。

石龜國小前身「他里霧公學校石龜溪分校」，100年前純粹以地名命名，實際並無石龜文物，許多校友為象徵100周年回娘家，紛紛贈送烏龜藝術品給母校。

校友陳燕通特地至福建訂製｢石龜｣，安放於校門入口水池；27屆校友葉永松亦發起集資捐贈母校｢黃金龜｣--一隻大型竹編金黃色烏龜裝置藝術，擺放於庭園，兩隻烏龜安座後都繫上紅絲帶。

老校友表示，不記得學校有烏龜圖騰的藝術品，這應該是第一與第二隻，很多校友都特地拍照當紀念。

(中時 )