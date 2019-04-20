國資圖「世界閱讀日-登閱先鋒」推出桌遊博覽會展區，受親子喜愛。（陳淑芬攝）

國立公共資訊圖書館年度最大的閱讀盛會「世界閱讀日」20日登場，今年以「登閱先鋒」為主題，將STEAM五大教育領域課題融入活動及閱讀，推出寓教於樂動手做，提升創造力的多元活動，雖然天氣陰雨，但參加民眾熱力不減，人潮擠滿會場。

國資圖的「世界閱讀日」每年推出多元有趣的創新閱讀活動，今年配合人類登月50周年、教育部新課綱與教育新趨勢，以科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）和數學（Mathematics）的STEAM的5大教育領域元素融入課程與閱讀，讓大小朋友透過動手做提升創造力。

國資圖館長劉仲成表示，國資圖是國家級的公共圖書館，也是座數位圖書館，規劃閱讀與書籍相關活動外，並安排具創新的類博物館化的各類互動及教育等多元展示活動，在國資圖裡常看到親子共讀、同樂的幸福畫面，希望打造成為工作、家庭以外的生活空間，成為民眾共同的大書房。

劉仲成說，教育趨勢走向做中學、學中做的新觀念，今年的「世界閱讀日」推出有STEAM手作工作坊、桌遊博覽會、出版社閱讀推廣、小農飲食市集等多元活動，希望帶動民眾多好書、多買好書、多看好書，把閱讀當作一種全民運動。

(中時 )