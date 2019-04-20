生死關懷教育推廣協會理事長郭慧娟主講「喪親的失落與悲傷」。（廖素慧攝）

嘉義家職校友會舉辦關懷生命的公益講座。（廖素慧攝）

嘉義市國立嘉義家職校友會、財團法人瑞泰社會福利基金會20日舉辦公益講座，由生死關懷教育推廣協會理事長郭慧娟主講「為愛啟航─談喪親失落與悲傷」，並透過桌遊遊戲探討一個人過活的各種可能性。

郭慧娟在講座課程中，與聽眾一起探討喪親悲傷的復原歷程、需要的關懷與支持，以及每個人都應重視的情緒管理與抒解方式；藉由「為愛啟航」生命教材進行互動式分享與討論；藉由「一個人過活」桌遊進行互動式分享與討論，參加者也分享親身經驗，響應熱烈。

(中時 )