玩桌遊關懷生命 嘉義家職校友會做公益 17:492019/04/20 中時 廖素慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嘉義家職校友會辦關懷生命的公益講座，玩桌遊探討生命的各種可能。（廖素慧攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 生死關懷教育推廣協會理事長郭慧娟主講「喪親的失落與悲傷」。（廖素慧攝） 嘉義家職校友會舉辦關懷生命的公益講座。（廖素慧攝） 嘉義市國立嘉義家職校友會、財團法人瑞泰社會福利基金會20日舉辦公益講座，由生死關懷教育推廣協會理事長郭慧娟主講「為愛啟航─談喪親失落與悲傷」，並透過桌遊遊戲探討一個人過活的各種可能性。 郭慧娟在講座課程中，與聽眾一起探討喪親悲傷的復原歷程、需要的關懷與支持，以及每個人都應重視的情緒管理與抒解方式；藉由「為愛啟航」生命教材進行互動式分享與討論；藉由「一個人過活」桌遊進行互動式分享與討論，參加者也分享親身經驗，響應熱烈。 (中時 ) #分享 #關懷 #悲傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 慈濟彰化靜思堂長照服務中心揭幕 呵護關懷寶貝長者 15:072019/04/17 魅力口才講座 提升學員表達能力 04:092019/04/18 茨城笠間市長到埔里 對談地方創生 04:102019/04/18 板橋監理站設酒精知識諮詢櫃檯 04:102019/04/18 克服傷殘 盧志松與高淑專活出精采人生 17:512019/04/18 長庚大學工設系成果展 學生秀世界、環境關懷 18:392019/04/18 劉以豪要在床上為女友戴珠寶，因為..... 19:492019/04/18 製作影音履歷 應徵時加深印象有利求職 07:192019/04/19 勉勵學弟妹眼光放遠 台大博士生回弘光母校分享 20:252019/04/19 人都會偶爾秀逗 不要排斥多關懷 04:102019/04/20 生活熱門新聞 從星座看總統命格 網：這2人鐵定不投 - 生活 驚悚！她電波拉皮竟燒燙傷 網怒：哪家醫美做的 - 生活 地震頭號殺手！千萬別躲死亡三角 - 生活 勞保年金下月調高約5％ 15.7萬人受惠 - 生活 高中生西進大爆發 申請數量驚傳成長6倍 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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