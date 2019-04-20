永靖鄉農會走過1世紀，20日歡慶100歲生日，舉辦熱鬧農業嘉年華，端出多采特色。（吳敏菁攝）

彰化是花卉的故鄉，永靖鄉更扮演舉足輕重的角色，洋桔梗外銷約51萬支、永靖鄉農會蔬菜共同運銷也多5782公噸，撐起農業大縣半邊天，永靖鄉農會走過1世紀，20日歡慶100歲生日，舉辦熱鬧農業嘉年華，端出多采特色。

永靖鄉農會一連串慶祝活動，現場有農產品裝置藝術、花藝設計，還有長8米、寬7米的、吉祥米龍，達德商工舞獅表演、一起見證見證歷史。

縣長王惠美表示，永靖農會走過1世紀，可謂百年企業且歷久彌堅，透過本次慶祝農會百歲生日，一起來回顧農會的點點滴滴。

永靖鄉農會理事長陳吉星表示，農會秉持「屹立百年風雨中，永靖持續破重關」的精神於基層，持續為農業及農民付出心力，讓農業能永久發光發亮，農民生活獲得改善與保障，農會再創另一個高峰。

永靖鄉農會總幹事林秀惠表示，永靖鄉耕地面積大約2000餘公頃，農產品多元，稱產的花卉有菊花、非洲菊、洋桔梗等，蔬菜包括胡瓜、苦瓜、茄子、有機蔬菜，苗木

、景觀用樹及盆花、番石榴、葡萄、菇類等，都是特色農產。

(中時 )