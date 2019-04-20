世界地球日4月22日前的週末假日，台中市政府分別與民間單位於大安海濱舉辦兩場大型的淨灘活動，共有上千位民眾、義工與企業熱情響應共同捲起衣袖參與，台中市副市長楊瓊瓔也到活動會場用行動表達支持，期盼社會重視海洋垃圾問題，帶動更多人參與淨灘行列，共同守護美麗的海岸線。

今日市府與福智台中學苑福智於大安溫寮漁港舉辦「2019用愛環抱海洋Big Blue淨灘總動員」活動，結合包括鐿鈦科技、亞崴機電、友聯車材、萬泰國際物流台中分公司、中部科學工業園區管理局、安永聯合會計師事務所、中國醫藥大學中醫學院、中國貨櫃運輸、博大科技、金統立工業、富宇建設、台灣數位光訊科技、弘裕企業、藍鯨國際、波倫氣球、三橋食品、銘安科技、拓凱教育基金會等中台灣18家企業、共800多位民眾參與淨灘。

現場也提供寓教於樂的淨塑教育與遊戲體驗，並宣導減少使用一次性購物袋等淨塑行動，結合今日總計清出1,705公斤的海洋廢棄垃圾，以寶特瓶、免洗餐具、飲料杯、塑膠瓶蓋、吸管等一次性塑膠製品為最大宗。

楊瓊瓔表示，她非常讚許福智的理念，之前也有聽到由於海洋垃圾情況十分嚴重，甚至鯨魚等大型生物肚子中也被發現有塑膠垃圾，這令她十分難過，也因此今天參與淨灘活動，希望更多人能夠深刻體會到尊重自然萬物與環境的重要性，省思唯有從自身做起的源頭減量，才能恢復美麗海洋的解決之道。

福智台中學苑執行長王碧宏說，為了維護海洋生物的健康與生存以及海洋的永續發展，自2016年起，每年舉辦淨灘活動，獲得各界熱烈迴響。他認為企業是影響社會脈動的重要一環，除了推動經濟成長，也肩負著地球公民的角色，而源頭減量更需要企業界的積極投入，今年淨灘有許多企業團體共同響應，希望帶動社會對減少使用一次性購物袋等淨塑行動的認知，為生態環境盡一份責任。

楊瓊瓔也前往市府社會局與佛光山惠中寺於大安濱海樂園所舉辦「環保愛地球」聯合淨灘活動，與佛光山中區總住持覺居法師一起帶領近千名義工，宣示環保愛地球的決心與行動。

楊瓊瓔表示，佛光山致力推動「做好事、說好話、存好心」三好運動，透過環境、品格及志願服務教育，讓孩子從小開始參與社會服務，而大人不斷修養身心，讓社會更加美好，看到今天的淨灘活動有許多人一起參與十分感動，希望帶動全民淨灘熱潮，共同守護美麗的海岸線。

(中時 )