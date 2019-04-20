搭媽祖熱，吳男駕駛黑色轎車從苗栗南下到台中，向朋友索討媽祖壓轎金保平安，車內卻藏毒。（張妍溱翻攝）

搭媽祖熱，吳男駕駛黑色轎車從苗栗南下到台中，向朋友索討媽祖壓轎金保平安，行經北屯區中清路時，因開車講電話，卻遭眼尖的保大特勤中隊員警攔查，下車受檢時稱他有拿媽祖壓轎金，絕對不會做壞事，但員警在其車內查獲3級毒品K他命，警訊後以毒品罪嫌移送。

警方指出，當時見一輛黑色轎車駕駛行進間使用行動電話，便攔停盤查駕駛身分，25歲吳男下車時稱朋友送他壓轎金，剛拿到還是熱騰騰可以保平安，因要返回苗栗住處才會使用手機跟友人道謝，盤查過程中員警發現吳男身體不自覺發抖，員警要吳男放輕鬆，但吳男全程神經緊繃。

吳男為證明所言不假，立馬從包包內掏出壓轎金，信誓旦旦稱拿媽祖的壓轎金保平安不能做壞事，這個舉動反而讓員警直覺可疑，經察看在車內查獲3級毒品K他命1包（重51．02公克），經以試劑檢驗呈現K他命毒品陽性反應，吳男自稱毒品自用，警方將深入查證並溯源追查毒品來源。

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(中時 )