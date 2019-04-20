李屏賓（左起）、林柏宏、文淇、編劇饒雪漫與導演王維明（後），在電影殺青時開心合影。（周子娛樂提供）

由齊秦名曲〈大約在冬季〉改編成的同名電影，找來霍建華、林柏宏、馬思純和文淇主演。林柏宏與成龍合作的電影《神探蒲松齡》前陣子才上映，加上最近在古裝劇《小女花不棄》中飾演深情的「東方炻」人氣大漲。這次在剛殺青的《大約在冬季》飾演霍建華的兒子「齊一天」，不斷跟大咖合作讓他直呼：「太幸福了！」

除了與霍建華合作，他還與馬思純和文淇有精彩對手戲。林柏宏表示之前就很欣賞文淇的表演，合作後發現：「文淇是個靈魂裡充滿情感的小女生，能量滿滿，合作起來非常過癮！」對於首次合作的導演王維明，林柏宏說：「導演是個相當深情的人，每次聽他描述故事背景或是片中人物性格，都覺得好浪漫。」而在國際間獲獎無數的攝影師「賓哥」李屏賓，也是林柏宏一直很想合作的大師級攝影師，這次能一起工作可說是得其所願。

《大約在冬季》由編劇饒雪漫、音樂IP創始人齊秦，監製黃志明和導演王維明共同打造，描述兩代人橫跨近30年的愛情和親情的故事。林柏宏對於能參與這部電影非常開心，認為劇本不管是主創人員或是演員陣容都相當夢幻，把每個角色都刻畫得很深刻，在第一次看完劇本後就決定參演，自己也相當期待成品。

(中時 )