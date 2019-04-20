中信兄弟與統一7-ELEVEn獅下午進行19日補賽，雙方分別派出土投蔡齊哲及施子謙先發，本場比賽中信兄弟全壘打轟不停，彭政閔打出本季首轟、詹子賢單場雙響炮、林智勝轟出本季第5號全壘打，猛獅打線在前3局就攻得8分，一路領先到第8局遭到陳偉漢、王威晨兩支2分打點安打逆轉，最後中信兄弟就以9比8穩坐戰績龍頭。

中信兄弟在前2局分別靠著彭政閔和詹子賢的陽春砲攻得2分，其中恰恰彭政閔這發全壘打是本季首轟，距離生涯200轟只差9支。不過統一獅可不讓兄弟專美於前，2局上半就靠蘇智傑右外野陽春砲打開得分大門。

接著潘彥廷選到四壞球保送，陳重羽打穿內野防線安打，江亮緯再獲四壞球保送，黃恩賜在滿壘情況打出中外野二壘安打帶有2分打點，陳傑憲再有高飛犧牲打獲得1分，光是第2局就拿下4分領先。

統一獅打擊手感正火燙，3局上再有攻勢，潘武雄、蘇智傑、潘彥廷接連安打上壘再次形成滿壘，陳重羽保握機會打穿三游防線先攻下1分，江亮緯高飛犧牲打也有1分進帳，接著黃恩賜再補一刀二壘安打帶有2分打點，統一獅攻得8分中有4分就是黃恩賜打回的，也將中信兄弟先發投手蔡齊哲打下場，更換官大元接替，順利結束這半局。

3局和6局下，林智勝及詹子賢分別擊出陽春炮替球隊追成5比8落後，8局下大好機會，滿壘的情況下統一獅換上投手知念広弥，中信兄弟則啟用陳偉漢代打建功，右外野安打帶有2分打點，將比數追成7比8。

2人出局、一、二壘有人的情況下，最近打擊低迷的王威晨打出關鍵逆轉二壘安打，帶有2分打點將比數超前成9比8領先，上壘後王威晨也振臂歡呼一吐這陣子的怨氣，不放棄的中信兄弟在落後3分的情況下，一局打下4分翻盤，而勝利打點王威晨更獲選為單場MVP。

(中時電子報)