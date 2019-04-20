錢小豪與兒子龐景峰一起潛水。（紅心字會提供）

來台出席紅心字會「豪心有豪報」公益環島活動的香港藝人錢小豪及他的大兒子龐景峰，來台第二天抵達屏東小琉球，出發前當地雷雨交加，但一到了小琉球天空立刻放晴還出大太陽，錢小豪覺得相當幸運，「因為要來做好事，替紅心字會弱勢兒童募集營養餐費，所以老天都會幫忙，好天氣做好事。」

在小琉球除了品嚐了美食蜂巢蝦、麻花捲、賓士包之外，錢小豪、「在不瘋狂就等死」游否希及「含羞草日記」草爺三人組成推廣愛心零錢箱小組，積極尋找在地店家，放置愛心零錢箱，沿途經過飲料店、藥房、餐廳、補習班、租機車店、娃娃機店等，店家也願意支持，將零錢箱擺放在店內，募集更多善款，連這次住宿的海明珠民宿，也受到錢小豪感動，表示會直接提供住宿及招待三餐，讓一行人都感受到在地人的愛與熱情。

今早八點錢小豪與龐景峰在潛水教練的帶領下進行潛水活動；錢小豪雖然有潛水執照，但已經有將近十年沒有潛水，心情相當興奮。潛水過程中，大約下潛至水下20米左右，就看見將近三個成人身形大的海龜，錢小豪說：[海龜只顧著吃東西，完全不害怕人，相當親切友善，還看見小丑魚、河豚、海膽等海洋生物。兩人也在教練的帶領下，協助清理在海洋中人為所造成的垃圾及廢棄物，潛水完畢上岸後，錢小豪與龐景峰父子倆還一直討論在海底看到的生物。」龐景峰則說：「覺得這趟旅程真的是很難忘的回憶，一邊做公益，一邊感受濃濃的父子親情。」

錢小豪說來台第二天已經推出12個零錢箱，接下來還會跟游否希及含羞草在花東地區，用騎單車的方式持續替紅心字會推廣愛心零錢箱，幫助貧困小朋友，希望能夠成功募集到100個愛心店家。

(中時 )