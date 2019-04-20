高雄市長韓國瑜批評軍隊沒了軍法，就像太監穿西裝，沒有戰鬥力，引來總統蔡英文反擊，要求韓國瑜把話收回去。國防部對此回應表示，軍法案件平時移由司法機關處理後，在各級幹部努力下，部隊紀律並未廢弛，亦未影響戰訓本務，也確保軍法於戰時之功能於不墜。
國防部指出，軍事審判法是102年8月13日修正公布，將軍法案件移轉司法機關辦理。為貫徹依法行政與維繫部隊戰力，國防部在政府指導下，於106年起，分別採取下列相關配套措施：
一、司法機關得借調具3年以上資格之軍法官，至各檢察署協助辦案。
二、修正軍事審判法第11條，擴大軍法官晉用管道，使已停辦6年之軍法官考試得以恢復，解決軍法人才斷層問題。
三、各聯兵旅以上部隊派駐法制官，協助部隊長強化領導統御，貫徹依法行政。
四、透過軍司法機關定期交流互動，使司法機關能夠掌握軍隊特性，有效強化辦理軍法案件效能。
五、軍法案件平時移由司法機關處理後，在各級幹部努力下，部隊紀律並未廢弛，亦未影響戰訓本務，也確保軍法於戰時之功能於不墜，特此說明。
國防部強調，為快速提升防衛戰力，蔡總統已公開宣示，國防預算以不低於上年度預算2％為原則，逐年穩定成長，有利於兵力整建計畫整體性、長期性的規劃。以108年度為例，預算核列3,405億元，較去（107）年增加128億元，亦是近十年來最高額度，具體展現自我防衛的決心。
(中時 )
#軍法
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