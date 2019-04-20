美麗島電子報董事長吳子嘉今（20）日在演講中公布最新民調。（圖／擷取自「rj流理台」Youtube直播）

美麗島電子報董事長吳子嘉20日公布最新民調，在可能的總統候選人之中，高雄市長韓國瑜仍然拔得頭籌，橫掃千軍，不但領先民進黨的蔡英文賴清德，在國民黨內互比民調，也一枝獨秀！

《rj流理台》Youtube直播吳子嘉20日下午在國父紀念館的演講，吳子嘉在演講中公布美麗島電子報於4月16日、17日所做的最新民調。

根據吳子嘉公布的民調數據指出，如果是國民黨內候選人互比民調，結果是韓國瑜27.6、郭台銘16.8、王金平10.2、朱立倫9.8，韓國瑜領先群倫。

至於總統適合度的民調方面，韓國瑜37.2、賴清德29.1、郭台銘28.3、蔡英文27.4、柯文哲25.9、朱立倫21.6。依然是韓國瑜領先，現任總統蔡英文屈居第4名。

若是各黨可能候選人對比民調，則有各種組合如下：

韓國瑜37.3 賴清德27.5 柯文哲21.7

韓國瑜37.8 蔡英文24.8 柯文哲22.9

郭台銘32.3 賴清德28.1 柯文哲23.4

郭台銘34.1 蔡英文24.7 柯文哲24.3

郭台銘48.2 蔡英文32.1

韓國瑜48.7 蔡英文33.9

由以上即果可知，如果是韓國瑜、民進黨的蔡英文或賴清德、柯文哲，韓國瑜可以贏賴清德將近10％，贏蔡英文13％，柯文哲都排第3名。

如果是郭台銘，也可以贏賴清德、蔡英文與柯文哲，但是領先幅度不如韓國瑜，柯文哲依然第3名。

如果不是三人角逐，而是兩人對決，國民黨不論派出韓國瑜或郭台銘，蔡英文都輸給國民黨候選人10％以上。

(中時電子報)