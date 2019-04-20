享譽兩岸的漫畫家敖幼祥，近年忙著製作《烏龍院》系列中長篇故事《活寶》的動畫以及成語動畫，不過在2012年連載完畢的大長篇漫畫《烏龍院活寶》系列，敖幼祥今（20）日透露，「活寶」的故事有機會再出續集。原來是當初漫畫完結時反派沒死的「開放式結局」，讓兩岸的烏龍院迷都忍不住要敲碗後續。

敖幼祥坦言，當年《烏龍院活寶》大長篇畫了23集，最後結束其實是因為「太累了」，「篇幅愈長，後面支線愈多，後來就畫到覺得很累，實在很佩服像《海賊王》可以一直畫下去。」但近日在騰訊網站製作播出的動畫大受歡迎，已經累積破10億點擊率，敲碗續集的呼聲愈來愈多，也讓敖幼祥不得不慎重考慮，「有可能會再畫下去。」

敖幼祥在今日的新書記者會中表示，他畫過的《烏龍院》系列漫畫應該有將近一百本，光是從2006年畫到2012年的活寶系列就有4000多張原稿，「這部作品對我個人來講，人生的一半都在裡面。」

明年是敖幼祥投入漫畫創作的40週年，之前在大陸出版的《烏龍院活寶》的「Q版四格漫畫」也在台灣推出繁體中文版，將活寶故事改編成四格漫畫，用不同的角度詮釋。主角老師父、大師兄等一行人一邊搞笑一邊行俠仗義，誤打誤撞踏上尋找活寶的冒險旅程，在四格漫畫的快節奏下更為搞笑逗趣。

創作了40年，敖幼祥仍然不停歇，「我應該是台灣畫過漫畫種類最多的漫畫家，我畫過單格、四格、長篇、大長篇，畫搞笑漫畫，也畫過生活類型、政治、教育和運動漫畫等，我喜歡嘗試不同的題材，不希望把自己限制在框框裡，因為一但被貼上標籤了，其實很難翻轉。」

敖幼祥表示，他現在很積極的想要做動畫導演，「以前我說畫一張是一張，現在是動畫畫一集是一集。我希望能夠做一部《烏龍院》動畫電影，能當一個好導演。但這是夢想，因為需要天文數字的資金，背後也需要有好的市場，不敢說五年，十年以內如果能實現就很不錯了。」

(中時 )