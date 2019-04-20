◎ 「既然會贏為何怕民調」 扁批小英:別說沒你不行

前總統陳水扁在臉書批判總統蔡英文，既然蔡總統說初選民調會贏，那就該按照民進黨過去幾十年來的初選制度走；民主既是多元，就不怕競爭，歷任總統再能力再怎麼強，都不能說沒有自己不行，民主國家，貫徹民主最重要，個人輸贏不重要。

◎美日2+2會談 網攻適用安保條約

美日兩國19日在華府召開外長和防長「2+2」會談。考量到俄羅斯和大陸不斷擴大軍事力量等形勢，美日雙方同意加強在太空和網路領域的合作，並首次確認將日方受到的嚴重網路攻擊視為武力攻擊，屬於《美日安保條約》第5條適用對象。美日外長和防長並在記者會上表示，兩國共同致力於實現朝鮮半島全面、可核查的無核化的外交努力，致力於確保印太地區的自由、開放、和平和安全。

◎ 勞保年金下月調高約5% 15.7萬人受惠

2012年請領勞保年金的國人有福了！由於物價持續上漲，2012年至2018年消費者物價指數累計逾5％，達到調漲門檻；勞動部將於下周一（22日）核定，凡2012年請領勞保年金給付者均調漲5.14％，大約15.7萬人受惠。其中以勞保老年給付者（勞保月退，60至65歲請領）占98％最多，平均每月多領819元，5月生效、6月底入帳，不無小補。

◎ 梁裕恆挺小三黃心穎 爆許志安稱「會離婚」

許志安日前爆婚外情，在計程車上激吻小三黃心穎，令結縭5年多的鄭秀文傷透心，不過卻選擇原諒許志安。而香港男星梁裕恆20日凌晨在IG上傳他與黃心穎合照，表示「想起有一日她不開心地跟我說因為和男朋友沒有什麼見面的機會，感情出了問題，又說她愛上了另一個男人是有婦之夫，好內疚。那個人是天后的老公，但那個男人說他們婚姻一早出了問題，又和她講他會離婚，她才願意跟他一起。」

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