鍾肇政文學生活園區20日開幕，是具有文學性的國家級浪漫台3線亮點。（邱立雅攝）

文學名家鍾肇政一生創作不懈，以小說「魯冰花」聞名，陸續完成「濁流三部曲」、「臺灣人三部曲」等大河小說，被尊為台灣文學之母。桃園市政府獲中央補助，以超過4000萬的總經費改建鍾肇政曾居住的日式宿舍，20日舉辦開幕典禮，鍾肇政在家人陪同下走進木造宿舍，如同走進時光隧道。

鍾肇政出生龍潭，因喜愛文學，1950年代與文壇好友共同創辦「文友通訊」，自己也筆耕不輟，與文友營造蓬勃的文學氛圍，讓龍潭國小日式宿舍也被稱為「戰後台灣文學發祥地」。鍾肇政文學園區包括龍潭國小日式宿舍群與龍潭武德殿，設有園區資訊站、大河學堂、以文會友講堂、幸福小學堂及文友廣場，是具備多功能的藝文推廣空間。

市長鄭文燦表示，鍾肇政著作等身，開創台灣大河小說的里程碑，同時也是客家文化振興的重要推手，透過創作探索客家族群在台灣歷史轉折時刻，為了保鄉衛土而犧牲生命的精神，在戰後時期，他也投入民主化運動，為追求民主自由做出貢獻。

市府在2016年決定修復鍾肇政龍潭國小日式宿舍群舊居，在客委會預算補助下，自2017年展開修復工程，經過一番波折，20日終於正式啟用，以嶄新面貌重現鍾肇政創作環境，鄭文燦感謝文化部補助2年園區營運管理經費約760萬元，市府也規畫未來結合鍾肇政文學生活園區與龍潭國小周邊生活圈，打造全新的文學教育基地。

鍾肇政在家人的陪同下出席生活園區開幕典禮，蔡英文總統、客委會主委李永得、立委蔣絜安與鍾肇政兒子鍾延威等人一同揭牌，隨後在眾人陪同下踏入曾經生活過的木造宿舍。鍾肇政緩緩坐上古色古香的書桌，彷彿走進時光隧道，也讓在場民眾以想像鍾肇政過往執筆創作的模樣。

(中時 )