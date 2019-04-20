「浯島城隍觀光文化季」在楊鎮浯縣長（中左）開鑼下正式起跑。（李金生攝）

金城鎮公所特別安排迷你版踩街活動，向鄉親宣告「金門迎城隍」正式起跑。（李金生攝）

來自法國的「台灣女婿」謝東亮（中），今天擔任傳統人力蜈蚣座的扛手。（李金生攝）

謝東亮一家三口跟著隊伍走，全程體驗祈福、求平安的民俗風情。（李金生攝）

「報馬仔」穿梭現場，告訴鄉親「迎城隍」活動開始了！。（李金生攝）

走過街頭的「公背婆」陣頭，受到鄉親歡迎。（李金生攝）

天后宮媽祖會的蓮花鑼鼓隊為活動帶來熱鬧氣氛。（李金生攝）

文化部列為國家重要民俗，已有300多年歷史的「金門迎城隍」，今（20）日下午在縣長楊鎮浯於浯島城隍廟開鑼下，揭開為期1個月的觀光文化季活動序幕。

金城鎮公所今天特別安排迷你版踩街活動，向鄉親宣告「金門迎城隍」正式起跑。由蜈蚣座、公背婆、北鎮廟神輦、北門天震堂醒獅團與天后宮媽祖會蓮花鑼鼓隊、忠義廟電音三太子組成的陣頭，從金城鎮公所出發，經由民生路轉中興路至浯島城隍廟，沿途鑼鼓喧天十分熱鬧，吸引鄉親和遊客駐足圍觀。

遊街隊伍中有一個中、法聯姻的小家庭最受矚目，來自法國的謝東亮與台籍另一半謝靜琪，在去年帶著兒子謝淳光到金門旅遊，愛上這座小島的純樸、悠閒氣氛，半年前從新北市移居當地，成為落籍的「新金門人」。

謝東亮目前在金門教授法文，希望幫助當地年輕人多學一種語言，拓展國際視野，今天他擔任傳統人力蜈蚣座的扛手，兒子則穿起古裝扮演座上的「妝人」彩童，一家3口跟著隊伍走，全程體驗祈福、求平安的民俗風情。

5月16日（農曆四月十二日）是浯島邑主城隍從金門城「遷治」後浦城339周年紀念日，來自大陸、台灣及金門在地宮廟將會師後浦小鎮，穿梭大街小巷遶境巡安，萬人空巷盛況可期。

今年除有傳統陣頭外，還加入水獺保育元素，結合台北市立動物園透過廟會活動，針對這種目前在台灣地區僅金門有野外發現紀錄，瀕臨絕種的野生動物，進行跨領域的關懷宣導，屆時園方將出動水獺布偶參加遊行，為全島最大規模的廟會慶典帶來不一樣。

(中時 )