勞動部高屏澎東分署創客小棧20日下午在屏東市介壽圖書館舉辦「小釘立大功–螺絲小小兵」推廣體驗，邀請親子利用金屬材料、木頭及壓克力顏料等多種複合媒材，創作獨一無二的螺絲小小兵，現場沉浸在一片歡樂學習聲中，每個人的創客精神也在心中扎根。

在創客小棧人員指導下，每一組親子成員開始動手做。「我喜歡彩虹，要把小小兵的身體塗成彩色」、「我要在木頭兩側栓進很多螺絲釘，把小小兵變成大力士」，由於創作沒有標準答案，大夥都顛覆對卡通人物的既定印象。

現場有1位就讀國小四年級的男學童，因熱愛木頭原色，跳過塗壓克力顏料步驟，直接在木頭上用金屬材料組裝臉部表情及四肢。他的母親表示，兒子從讀幼兒園開始展現美術天賦，喜愛用陶土塑造立體作品。這次得知創客小棧提供動手玩自造課程，立即報名參加，希望他在成長過程，激發源源不斷創造力。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，為協助有創意卻無實作場域的獨立工作者，發揮創意與實作技能，勞動部高屏澎東分署提供訓練資源、空間及機具設備，協助民眾創業，並推廣各項創客運動，倡導動手做的精神與強調手作價值，提升勞動價值。

欲知創客小棧最新活動資訊，歡迎上臉書搜尋「創客小棧」或撥打(07)8210171轉接2866洽詢。

(中時 )