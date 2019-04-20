花東地區酒駕罰款，高達近2000人積欠酒駕罰鍰，總金額高達1億190餘萬元，法務部行政執行署花蓮分署近日進行強制催收。（張祈翻攝）

公路總局花東管理站近日清查花東地區酒駕罰款，高達近2000人積欠酒駕罰鍰，總金額高達1億190餘萬元，其中「最大戶」累積14張，總計需繳納44萬罰鍰，目前已送交法務部行政執行署花蓮分署強制催收，若無法繳交將當場查封。

花蓮分署表示，積欠罰鍰主要為酒測值低於0.25mg／l者或檢察官緩起訴金額低於監理站罰款，需要補足的金額，未包含移送地檢署偵辦者或是法院的處分金。

據統計，花蓮地區被催討的有1072人，台東地區有415人，總計近2000人，積欠最大戶為花蓮林姓民眾，總計14次酒駕，包含8次公共危險罪移送地檢署偵辦，累積服刑1年2個月，其餘6次未達公共危險或拒酒測，由監理站裁罰44餘萬元。

據了解，「最大戶」林男曾經是低收入戶，患有肝病、心臟病和高血壓，雖有提出償還計畫，但僅靠打零工過活，最後還是繳不出錢，執行官近日內將前往查封不動產；另外，花蓮光復一名男子積欠8萬元，因名下無財產，由太太擔任擔保人才辦妥分期，但繳沒幾期就中斷，日前家中唯一生財工具機車遭查封。

花蓮分署長謝耀德表示，分析花東地區酒駕問題，因大眾運輸不便，離開市區後計程車數量不多，目前約有2000名義務人因酒駕、毒駕罰鍰強制執行中，對於酒駕案件必然強力執行，但如義務人因經濟困難無法一次繳納者，也可檢具相關資料向花蓮分署提出分期申請。

(中時 )