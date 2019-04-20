國立台南大學知識應用暨網路服務研究中心20日在台南一中舉辦「人機共學工作坊」，分享南大最新研發FML腦波機器人可能未來情境，南一中校長張添唐親自歌唱測試機器人反應，結果歌喉雖是100分但可能歌曲太冷門，機器人一度瞇眼想睡，學生當場笑翻。

南大知識應用暨網路服務研究中心李健興教授指出，測試時由2位台南大學同學帶著腦波帽，2人將聽歌情緒會同時送給機器人，透過人工智慧計算方式，機器人當下即可推論聽歌者的情緒反應，希望未來加入人工智慧機器學習的模式，機器人就可以和人類心意相通。

今天人機共學工作坊包括台南大學、高雄師範大學、台南一中、左營高中、鳳山高中、歸南國小與勝利國小師生共同參與，為AI教育向下扎根工程而努力。南大知識應用暨網路服務研究中心李健興教授團隊也將於6月移地至紐西蘭及美國辦理學術競賽活動，期望未來將FML工具及人工智慧實務從台灣推廣至日本、馬來西亞與韓國。

南大執行科技部數位經濟創新前瞻技術研發AI分項計畫，建置FML機器人助教協助老師與學生共同學習，FML模糊推論系統可運用於在相當多的日常生活領域，並結合實體機器人進行跨領域應用，具有教育學習及教育訓練相關產業上的實用性。

南一中團隊在此次工作坊分享參賽經驗及介紹FML系統的基本概念，該團隊中專長資訊及圍棋領域的學生，在跨領域團隊合作學習下，取得高雄場次台灣人工智慧學校特別獎，並將挑戰今年6月在美國及紐西蘭的比賽，希望再奪佳績。此外，高中職組第一名隊伍包括台南一中及鳳山高中跨校團隊與第二名左營高中團隊也進行經驗分享。

除了邀請得獎團隊進行經驗分享，南大也由FML機器人助教講解FML模糊推論系統與機器學習基本概念，希望讓學生能夠正確使用FML智慧決策工具建置模糊推論系統之知識庫與規則庫，提升中小學學生對於模糊推論系統的實務設計應用興趣，推廣FML模糊推論系統。

(中時 )