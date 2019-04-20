總統蔡英文今與高雄市長隔空互嗆，民進黨前立委林濁水今在臉書表示，一個是三軍統帥沒搞得淸楚，固然怪；一個當了職業軍官居然吵到現在都沒懂，更是草包。

民進黨前立委林濁水在臉書上指出，高雄市長韓國瑜嗆台灣沒有軍法，蔡英文總統嗆韓國瑜，把話吞回去，因為軍法執行面爭議已經解決，台灣還是有軍法官，平時有司法制度處理司法事情，戰時回歸軍法。韓國瑜再嗆總統沒有當過兵。兩人就這樣嗆來嗆去。

林濁水指出，蔡總統的回應怪怪的，好像說陸海空軍刑法現在凍結了，戰時才解凍。當過兵，還是職業軍官的韓國瑜更怪，硬是咬定沒有軍法。

林濁水表示，其實那會是韓說的沒有軍法，又那會是總統說的凍結，只不過修了審判法，平時軍人犯法由一般司法機關審判，仍然適用軍法。

他認為，一個是三軍統帥沒搞得淸楚，固然怪；一個當了職業軍官居然吵到現在都沒懂，更是草包，「希望他是軍官的特例，否則我們要為軍隊的素質擔心死了」。

(中時 )