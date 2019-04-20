國民黨、民進黨黨內總統初選喬不定，積極布局總統選舉的台北市長柯文哲，今天下午透過臉書發文直言，「台灣不應該亂成這樣」，導致全台隨之起舞，其他正事被耽擱就不好，柯趁機再度炮打中央，都市更新條例相關子法未通過、投審會審雙子星案沒下文，其實都有SOP因應，但到現在還卡住，不知道要卡多久。

柯文哲表示，不在其未不謀其政，藍綠初選其實與他無關，但最近晚上看政論節目，每一台看起來都很精彩，但坦白講，台灣不應該亂成這樣，整個台灣隨之起舞，其他的正事都被耽擱就不好了。

柯文哲以日前花蓮強震為例，大家又開始注意都更的重要性，但對北市府來說，不管有沒有地震，都更都是相當重視的業務，像是推動全台第一例公辦都更的斯文里三期，至今已有6案完成簽約，但因中央「都市更新條例」的相關子法還沒通過，導致一些案子卡關動不了。

另外，雙子星案仍卡在投審會審查，柯文哲說，誰得標都沒意見，市府只要投審會給一個明確答案，不管陸資或不是陸資，我們ㄉ有SOP可以因應，結果到現在還卡住，不知道還要卡多久。

(中時 )