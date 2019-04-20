中信兄弟和統一7-ELEVEn獅20日進行雙重賽，下午比賽中統一獅一路領先，直到8局下半才被兄弟逆轉戰局，而敲出關鍵逆轉安打的是這陣子打擊率低迷的王威晨，他賽後表示：「真的憋滿久的，打出去後壓力釋放了一點點。」

王威晨自開季以來打擊況一直低迷不振，賽前打擊率甚至不到2成，不過總教練伯納對他很有信心，是全隊先發場次最多的球員，不過同時也讓許多球迷對伯納的調度抱有疑慮。今天在8局下半，2人出局的情況下，面對陳韻文，王威晨打出關鍵帶有2分打點的安打逆轉超前，幫助中信兄弟以9比8贏得比賽。

賽後王威晨表示：「陳韻文是很好的投手，記得對戰他10多次都沒有安打，就像別人會研究我的弱點，那我也要想辦法應戰。低潮的情況憋滿久了，我從開季第一場到現在狀況真的不太好，打出去壓力釋放了一點點。」

王威晨同時也說不只是他，在場上每個選手都會有壓力，要找方法紓解，有壓力才會成長，頂住壓力後盡情發揮，才是職業球員該注重的事。這陣子的低潮也很感謝隊友和教練的幫忙，尤其老將學長們經驗豐富，甚至也曾低潮更久過，有他們的幫助才能漸漸調適。

(中時電子報)