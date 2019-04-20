民進黨回覆給李毅的電子信件，紅字標示處為經民進黨確認修改後雙方的會談對話紀錄，本圖由李毅找出後，先提供給新黨，再由新黨提供給本報

新黨今天（4／20）下午在桃園舉辦「北京要統 台灣怎辦」論壇，由新黨前秘書長、媒體人楊世光主持，新黨台北市議員侯漢廷、青年軍林明正、蘇恆、發言人王炳忠及副主席李勝峰輪番演講，並和大陸學者李毅透過視訊連線訪談，李毅指出，他已找出當初和民進黨密會後，經民進黨修改後傳改他的雙方會談對話紀錄電子郵件，雙方確實有會談。

論壇中與李毅視訊訪談時，李毅稱，自己在2017年5月11日與民進黨人士會談，結束後即整理出對話記錄，透過電子郵件寄給對方修正定稿，而後得到對方於2017年5月16日回信，並用紅字標示修正意見。這封電子郵件李毅仍由存檔，並已提供新黨轉給各媒體，證實會談確有其事，民進黨人士並特別用紅字增加「...基進台獨主義者亟欲拋棄中華民國的包袱。但民進黨身為執政黨，是扛起中華民國的國號，積極維持現狀」等文字。

據民進黨說法，當時與李毅見面的是民進黨中國事務部副主任林琮盛。新黨表示，經過比對，李毅提供之電子郵件作者Trophine，正是林琮盛在風傳媒專欄的名字。

李毅也解釋自己不是主張「武統」，而是分析台灣現狀，主張統一者僅百分之十，且很難選上立委、縣市首長乃至領導人，新長成的年輕世代更都是「天然獨」，將來台灣問題的結局很可能是「和平解放」。李毅解釋，所謂「和平解放」是以武逼和，在大軍壓境下逼迫和談完成統一，也就是所謂的「北平模式」，其它尚有完全武力統一的「天津模式」，以及完全和平統一的「綏遠模式」。

新黨副主席李勝峰代表新黨回應，李毅的觀點不代表新黨立場，因為就算是「以武逼和」，這種「和」也很難讓包括新黨在內的統派接受。李勝峰也指出，將台灣年輕人都貼上「天然獨」標籤並不準確，是對台灣社會認識的偏見，正確來講應該是習慣台灣當前生活方式的「天然台」，並不等於就是「台獨」。現在多數人對統一有疑懼，但也知道台獨不可能，所以新黨要努力談統論統，讓人民逐漸認識談判統一的必要，和大陸協商和平協議，以追求統一為前提，但不求立即統一，而是在統一前的緩衝時間增加互信，讓統一水到渠成。

新黨發言人王炳忠接受媒體訪問表示，李毅觀點不代表新黨，甚至也不代表主張以和平統一為先的大陸官方，但卻是大陸網友愈來愈湧現的聲音。因此，新黨更要努力參加明年立委選舉，也不排除推出總統候選人，如果台灣的統派能夠當選，才能讓這些偏向「武統」的聲音不至蔓延。王炳忠提醒，台灣經常只看自己民意，忽略大陸也有民意，按照習近平的表達，想要在其任內完成統一的使命感非常強烈，不管是李毅評估十年內必將統一，還是能夠再拖更久，年輕世代都必然要面對，絕不能再和那些政客一樣掩耳盜鈴，「鬼混」下去了！

此外在論壇中，侯漢廷表示，許多人說大陸「打壓台灣」，其實應該修正為「打壓民進黨」，因為民進黨不承認九二共識，搞「務實台獨」，才造成兩岸緊張。楊世光說，台灣應務實和大陸談統一，並達成台灣「財產、人權、治權」三權獨立，這是最好的結果。

林明正引用南越、敘利亞的遭遇，說明美國不可靠，還是要靠兩岸中國人自己和平談統一。蘇恆則說，一些國民黨基本教義派說非得由中華民國、中國國民黨統一中國才能談，但根本看不到國民黨做了什麼推動中華民族統一的事，反而放任中華民國被民進黨利用來搞獨拒統，令人不齒。

蘇恆也引用國防部及蘇貞昌的話，從「決戰境外」到「反斬首」，如今還要「戰山上、戰街頭」，台灣人民真要到這種地步嗎？蘇恆說，曹長青曾說東帝汶70萬讓死20萬人就獨立了，那按比例台灣至少要死800萬獨立，可是按美麗島電子報民調，卻有七成民意都不願意上戰場。

王炳忠說，韓國瑜批評台灣鬼混了三十年，正好就是自己出生以來的歲月，如果我們還認為能把統一問題留給下一代，那就是繼續鬼混下去，但時間已不在台灣這一邊。王炳忠也回應陸委會放話稱言論自由不是沒有邊際，政黨如違憲可以解散，「那就先把違憲叛國的民進黨解散！」王炳忠說，民進黨的台獨黨綱，說明這個政黨存在的目的就是要在中華民國領土上另立新國家，過去是我們基於言論自由包容民進黨，現在民進黨竟談起要限縮言論自由，那就應該先解散民進黨。

王炳忠強調，既然中華民國已結束動員戡亂，憲法又追求終極統一，按國統綱領最後就是進入「協商統一階段」，這是李登輝當年領導制定的。因此，與大陸協商統一當然沒罪，談論統一更沒有罪，而且還是憲法昭示的國家目標。

(中時 )