嘉義市拚運動及觀光經濟，配合中正大學主辦今年全國大專校院運動會，全力支援賽事場地及交通接駁等周邊服務，市長黃敏惠與全大運吉祥物「阿里」、「阿桃」，到史蹟資料館前拍攝宣傳影片，歡迎各地選手及民眾來嘉義市小旅行。

市府表示，配合全大運的交通接駁，市府特別推出免費搭乘市區公車，4月26日至5月2日期間，持悠遊卡、一卡通等電子票證，即可免費搭乘市區1路、66路及7路等3條市區公車。

而賽會期間每日下午2至4點在嘉義火車站（站前候車亭、大三通前候車處）搭車，贈送紀念悠遊卡或護照套等限量好禮，全大運選手憑識別證再加碼送雞肉飯兌換券1張，每日限量30份，當日送完為止。

市區66路台灣好行光林我嘉線串聯15個主要觀光景點，市區1路可到全大運比賽場地包括大同技術學院（柔道）、嘉義市立體育館（擊劍）、嘉義大學蘭潭校區（空手道），市區7路可至嘉義市立體育館（擊劍），詳細路線及時刻表可上網查詢。

108年全國大專校院運動會4月27日至5月1日在中正大學舉行，全國157所大學、近萬名選手參與，預估有3萬人次來嘉義，嘉義市政府全力支援賽事場地及交通接駁等，市長黃敏惠與全大運吉祥物在觀光景點拍片宣傳，拚運動及觀光經濟。

(中時 )