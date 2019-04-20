美日兩國19日首次確認，對日本的網路攻擊，屬於規定美國對日防衛義務的美日安全保障條約第5條適用對象。蓬佩奧19日在華府主持美日外交部長和國防部長會議。雙方部長發表共同聲明表示，「特定狀況下的網路攻擊構成『美日安保條約第5條』下的武裝攻擊」。

日媒共同社19日報導，兩國政府當地時間19日上午在華盛頓，召開外長防長參加的安全保障磋商委員會（2＋2）會議，發布了以在太空和網路空間等防衛新領域強化合作為支柱的聯合文件。

日本外相河野太郎和防衛相岩屋毅、美國國務卿蓬佩奧和代理國防部長沙納漢參加會議，並在會後一同出席記者會。

美日安保條約第5條載明，對日本領土的攻擊，將引發美國的行動；美國依據第二次世界大戰後的條約，對被剝奪擁有軍隊權利的日本提供安全保障。

另外，由於日本官員對網路攻擊日益憂心，特別是來自大陸和北韓的網路攻擊，比任何傳統軍事行動更構成立即性威脅。蓬佩奧也重申第5條適用於釣魚台列嶼的美國立場，這個立場可以回溯到前國務卿希拉蕊．柯林頓。

日媒也提到，聯合文件對太空、網路和有阻礙通信之虞的電磁波這些新領域迅速的技術進步表示關切，將三者定位為有必要採取應對的優先領域。雙方還就惡意網路活動構成「進一步威脅」達成共識。

會談中雙方也同意，推進力爭在亞洲太平洋至非洲實現地區穩定與繁榮的「自由開放的印度太平洋」構想，主張同盟「為促進共通價值發揮不可或缺的作用」。

日美「2＋2」會議，是繼2017年8月以來再次舉行，去年制定提出在新領域強化應對的新《防衛計畫大綱》後尚屬首次召開。

同時，美國和日本的貿易談判也在華盛頓舉行。《日本時報》19日報導，儘管東京方面希望將談判範圍限定在貨物貿易上，本周在華府的與會者，似乎並未能縮小未來談判的議題範圍。

(旺報 )