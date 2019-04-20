心血管疾病是恐怖的死亡殺手，人們在病發後救回一命。如何防範再度復發，注意飲食是一大關鍵。歐洲心臟病學會專家警告，心血管疾病發作1個月內，不吃早飯和睡前吃晚飯會導致心血管疾病復發，早亡的風險增加3至4倍。

衛星新聞消息，援引「急性冠狀動脈綜合症患者不健康行為」的研究，巴西聖保羅州立大學教授Marcos Minicucci指出，十分之一的ST段抬高型心肌梗死(STEMI)患者會在一年內死亡，而注意飲食是改善這一結果相對廉價又簡單的辦法。

他表示，晚餐應在睡前至少2小時以上進行，早餐應當豐盛——早飯應當提供每日所需卡路里的15%至35%。早餐最好有奶製品（低脂牛奶、酸奶和奶酪）、碳水化合物（全麥麵包、穀物）和整個的水果。

科學家指出，研究針對113名平均年齡60歲的患者展開，其中73%是男性，他們進入冠狀動脈重症病房後被問及飲食情況。

(中時電子報)