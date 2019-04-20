嫌犯異想天開偽造刑警證件，巧遇本尊遭逮。（巫靜婷翻攝）

45歲巫姓男子18日晚間駕車行經苗栗縣公館轄區，因形跡可疑遭正在巡邏的公館分駐所副所長吳欣達攔查，在車內搜出16發子彈與少量毒品安非他命，警方進一步檢視巫男皮包，竟有1張偽造的刑事警察服務證，上頭屬名「吳欣達」讓正牌吳欣達傻眼，警方訊後依法將巫男移送偵辦。

公館分駐所所長楊守仁表示，副所長吳欣達與同仁執行夜間巡邏勤務時，在台6線發現巫男駕駛的車輛形跡可疑，上前攔查，果然在車內起獲子彈16顆，及少量毒品安非他命，進一步檢視車內物品，意外發現1張刑事警察服務證，背面署名偵查員「吳欣達」，正巧是攔查該車的同仁姓名，巫男百口莫辯，當場坦承為了行事方便才做假證件。

吳欣達表示，過去曾因一件竊案偵訊巫男，不料姓名因此被牢記。巫男供稱，刑事警察證件是從網路下載，因為接觸過的警察就只有吳欣達，才會填上他的名字，原本想要用來嚇唬人，但還沒用過就碰到本尊。

由於假證件部分尚未有被害人報案，警方因此暫不提報，至於車內搜出子彈和毒品，巫男全裝不知情，推說非自己所有，是朋友放在車內的，警方訊後依違反毒品危害防制條例與槍砲彈藥刀械管制條例將巫男移送苗栗地檢署偵辦。

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(中時 )