台南市長黃偉哲說，山區除了拚建設，更要推廣生態旅遊。（莊曜聰攝）

台南楠溪賞螢季活動今天開跑，上千名遊客沿著伍龍步道而上，探訪螢火蟲。（莊曜聰攝）

咖啡拉花冠軍露一手，製作出螢火蟲與梅花的拉花造型。(莊曜聰攝)

咖啡拉花冠軍露一手，製作出螢火蟲與梅花的拉花造型。(莊曜聰攝)

全台各地開始瘋賞螢，但因天候乾旱少雨，螢火蟲出現頻率不高，台南近來連日雨勢，自然環境有利螢火蟲現身，台南梅嶺賞螢季也在20日開跑，並結合在地農特產規畫一系列活動吸引遊客前來，活動首日就吸引上千遊客湧入，雨後螢況會否大爆發，眾人都很期待。

楠西梅嶺、新化林場、南化關山是台南3大賞螢區，各有特色，新化林場離城市最近，交通最便利，南化關山位處台南、嘉義、高雄交界，因地處偏遠人煙罕至需當地居民導覽，楠西梅嶺是著名觀光區，遊客可以從白天玩到晚上，且舉辦賞螢季已經有14年歷史，因此每年都吸引眾多遊客前來。

台南市長黃偉哲說，山區除了拚基礎建設，也要兼顧生態與觀光，梅嶺地區的農民多年來種植農作物時逐漸減少用藥，部分也採行自然農法，對環境衝擊變小，螢火蟲族群才能順利繁衍，不僅對觀光有幫助，也是環境變好的指標。

賞螢季首日就湧入上千民眾前來，開幕活動請來咖啡拉花冠軍梁其盛露一手絕活，他秀出螢火蟲及梅花的拉花造型，象徵賞螢季正式開跑，眾人在夕陽西下前沿著伍龍步道而上，探訪螢火蟲秘境。

楠西賞螢季活動從4月20日到5月5日，為期17天，周邊活動相當多元，每逢假日就會推出主題活動，除了夜遊生態賞螢外，還結合農家遊程，體驗梅子農事並享用農家風味餐，還首度加入AR科技，利用手機APP程式就能互動拍照。

楠西區也提醒民眾應在照明工具套上紅色玻璃紙以降低光害，賞螢時不要大聲喧嘩，更不要追趕或捕捉螢火蟲，保護牠們的棲息環境；玉井警分局在賞螢期間在伍龍步道及二層坪地區均會進行交通管制，請民眾注意。

(中時 )