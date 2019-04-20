翁滋蔓今出席活動。

翁滋蔓20日為漱口水品牌擔任一日店長，她消失近大半年，沒有新作品的原因是忙著進修，她和好朋友學打網球、高爾夫球，還計畫到美國拜師。她原本漂亮的臉蛋變得更立體精緻，有進廠維修？她笑說：「我應該都長一樣，希望之後有愛情滋潤。」

32歲的她，追求者眾，目前有列入觀察對象的好友，媽媽還沒看過，家人也不會過問她的感情事，強調自己仍單身，會閃婚？她說順其自然，有好消息會跟大家分享。以前忙到沒時間安排生活，現在懂得挑到喜歡的劇本再接，這趟赴美計畫待1、2個月。

(中時 )