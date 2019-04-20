臉蛋「進廠維修」？翁滋蔓這樣回應 18:112019/04/20 中時 洪秀瑛 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 翁滋蔓今出席活動。（李施德霖提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 翁滋蔓今出席活動。 翁滋蔓20日為漱口水品牌擔任一日店長，她消失近大半年，沒有新作品的原因是忙著進修，她和好朋友學打網球、高爾夫球，還計畫到美國拜師。她原本漂亮的臉蛋變得更立體精緻，有進廠維修？她笑說：「我應該都長一樣，希望之後有愛情滋潤。」 32歲的她，追求者眾，目前有列入觀察對象的好友，媽媽還沒看過，家人也不會過問她的感情事，強調自己仍單身，會閃婚？她說順其自然，有好消息會跟大家分享。以前忙到沒時間安排生活，現在懂得挑到喜歡的劇本再接，這趟赴美計畫待1、2個月。 (中時 ) #翁滋蔓 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 平秀琳《深喉嚨》又一神吐槽 王世堅當眾笑場！ - 娛樂 歐陽妮妮深V泳裝！一躺下碗公奶溢出 腿根被看光 - 娛樂 主持《政經》被爆狂賺1億 彭文正4字冷回應 - 娛樂 「下輩子我當你老婆」揭韓國瑜李佳芬前世今生 - 娛樂 許志安偷吃小三 苦苓曝男人出軌4原因 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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