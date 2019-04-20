花東2縣有近2000民眾因酒駕違規而積欠了上億元罰款，執行署近日將強制執行查封財產，法扶志工坦言，這些人大部分是弱勢族群，酒駕加重罰款，讓花東民眾的弱勢群族變得更弱勢。

花東地區酒駕問題嚴重，原因與其社會系統因素有密切關係，台東法扶多年的志工表示，這其實是一個社會問題，為何會有這樣的喝酒文化值得去探討，而這些酒駕民眾超過一半都是基層勞工和農民，他們主要的交通工具都是機車，對社會造成的危害遠不及汽車，卻受到相同的罰則，他強調「不能只看到行為就說他是罪大惡極」，讓人很無奈。

公路總局花東監理站最近執行「酒駕零容忍」，清查花東地區，高達近2000人積欠酒駕罰鍰，金額新台幣1億190萬餘元，已送交法務部行政執行署花蓮分署強制催收，如無法繳交將當場查封。花蓮分署表示，這些積欠罰鍰未包含移送地檢署偵辦者或是法院的處分金，主要都是酒測值低於0.25mg/l者，或是檢察官緩起訴金額低於監理站罰款，需要補足的金額。花蓮地區被催討的有1072人，台東地區有415人，另外，加上目前人不在花東地區者，總計近2000人。

(中時電子報)