台中市全人家長會長協會與台中市輔助教育協會主辦「2019全人積木創客＆快閃思維盃競賽」20日在僑泰中學登場，小選手們以比賽積木組裝成小車上場參加跑道障礙角逐賽，現場還規劃體驗區讓參觀親子同樂，精彩又刺激。

台中市全人家長會長協會與台中市輔助教育協會共同主辦、僑泰中學等單位協辦的「2019全人積木創客＆快閃思維盃競賽」的「積木創客盃」，選手為國小一至四年級組隊報名，選手以積木組裝成車子，以物理原理帶動行進，進行闖關比賽；「快閃思維盃」為國小高年級至國中一年級參加，透過程式設計版來達到出題指令要求。

台中市全人家長會長協會陳昭舒理事長表示，希望以德、智、體、群、美等多元「全人教育」發展理念，提供學子展現舞台，「2019全人積木創客盃＆快閃思維盃」競賽活動，推廣機器人普及教育，與全球程式教育風潮接軌，也是響應新課綱必修程式教育。

台中市輔助教育協會林育椿理事長表示，透過動手做及科學運用的過程發揮想像力及創造力，達到推動創意科學教育的目的，讓學生勇於挑戰獲得解決問題的能力。

(中時 )