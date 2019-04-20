南安小熊睡到一半起床上廁所。(翻攝自臉書《台灣黑熊保育協會》)

去年和媽媽失聯的「南安熊妹妹」，滿周歲了，牠半夜睡到一半起來排便還會把屁屁朝外，萌翻許多熊粉，熊粉希望牠回森林後，「什麼動物都好，但就是不要接近人類」。

去年7月初，在花蓮南安瀑布步道發現一隻和熊媽媽分開的小黑熊妹妹，當時貧血虛弱，只有5公斤，年紀約3至4個月。林務局和台灣黑熊保育協會討論，決定先將熊妹妹帶回照顧，等身體健康，經野外求生訓練合格後再野放。台灣黑熊保育協會和野訓團隊幫南安小黑熊成立臉書粉絲團，讓熊粉看到熊妹妹的野訓過程。從尋找食物和學習爬樹，到分辨危險，團隊還特別幫牠找陪訓狩獵目標的弱雞，但最後熊妹妹卻和母雞成為好朋友，升格為「熊麻雞」。

最近熊妹妹長大了不少，已經會在樹上築巢，野訓團隊日前透過自動照相機的看到熊妹妹在12米高的樹上睡到三更半夜，忽然起床上廁所讓野訓團隊大開眼界「老師從來沒有教，小熊天生注重衛生」，小黑熊並沒有下樹，而是在窩內將屁股朝外，將便便排到樹下。

熊粉看到這幕，紛紛留言「超可愛」，還有人說，「第一次那麼期待有朝一日上山，在樹下被熊大便砸到」、「第一次看到大便還那麼多人說可愛的，哈哈，小熊太可愛了沒辦法」、「自己舖了這麼棒的彈簧床，比人類聰明太多了」。

這幾天野訓團隊幫熊妹妹健檢，體重像吹氣球般，由原來的5公斤變成40公斤，恆齒共42顆，一顆都不少，且沒有蛀牙。

看到熊妹妹的身體狀況非常好，也意味著牠要野放的時間越來越近了，熊粉開始感到傷感，也祝福牠並提醒，「回森林後，請妳務必記得，甚麼動物都好，但就是不要接近人類」。

今天還有小熊鐵粉烏希和親友團送了生日水果拼盤寄給熊妹妹，有玉米、蜂蜜、甜菜、栗子、南瓜等，還用紅糯米做成了1字祝賀妹仔1歲生日。另外還收到，熊粉寄來的4大箱滿滿的食物，希望妹妹吃得飽飽回到森林。

大家希望熊妹妹回到森林後「隻身在外一定要注意安全，好好保重看到人類的身影或聽到人類的聲響記得要離得遠遠的，希望妳健康平安長大在這塊土地上繁衍下一代」。林務局將在近日內將帶著熊妹妹野放，選擇野放的部落也表示相當歡迎熊妹妹。

(中時電子報)