國民黨北市立委第一梯次初選結果20日公布，第七選區（信義、南松山）是現任立委費鴻泰出線，第八選區（文山、南中正）由立委賴士葆勝出，將代表國民黨出戰明年立委選舉。

第一梯次初選採民調7成、黨員投票3成加權，費鴻泰面對北市議員王鴻薇挑戰，結果費以59.97％支持度，勝過王鴻薇40.03％；賴士葆以67.56％支持率贏過北市議員徐弘庭的32.45％。

王鴻薇表示，感謝選民對她的支持，努力不夠讓支持者失望，未來必將秉持對選民的承諾，努力前行也請大家繼續監督指導。

王鴻薇也說，選舉過程中堅持良性競爭，從未攻擊對手，而對支持幫助她的朋友，若因此承受不必要的壓力深感抱歉。選舉已經結束，她點滴在心頭，對於大家協助及鼓勵之情必將回報。

北市立委應選8席，國民黨已完成提名第三選區（中山、北松山）立委蔣萬安、第四選區（內湖、南港）立委李彥秀爭取連任，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，費鴻泰、賴士葆贏得初選，將提中常會後正式提名。

此外，第2梯次候選人第六選區（‬大安區‭）‬提名登記作業已於4月1日公告，4月8、9、10日完成領表登記，依登記序為前台灣駐紐西蘭大使介文汲、立委林奕華、北市議員王欣儀等3位候選人，將於5月5‭、6‭‬、7‭‬日辦理全民調，初選結果5月8日公布。

(中時 )