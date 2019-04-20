針對高雄市長韓國瑜的三軍「太監說」，蔡英文總統今（20）日強烈反擊，要韓收回「國軍是太監」這句話。韓今晚受訪時，砲火依舊猛烈直嗆蔡「不要張飛打岳飛」，搞不清楚他的重點，現在國防不是說一直花錢去買武器，三軍部隊需要一個軍法，身為三軍統帥的她應想辦法儘速恢復，而不是一味黑韓。

韓國瑜還原「太監說」說法指出，當時是在美國史丹佛大學與美國學者在討論，美國學者認為台灣國防預算要增加，而他則認為台灣的軍隊現在沒有軍法，因此用了一個比喻，如果軍隊沒軍法，戰鬥力就有問題。

韓痛批，蔡英文總統身為三軍統帥，也當了三年的總統，應該要聽自己講這個問題的重點，既然她這麼重視國軍的國防力量，也應當知道國防缺什麼，就一定要幫它加強什麼，「結果蔡英文，你不想這條路，你只想趕快盡量先抹黑韓國瑜，身為三軍統帥，不覺得慚愧嗎？」

有媒體直指「太監」二字是否太過言重，應該收回？韓國瑜直說，就只是個比喻，就是一個軍隊，沒有軍法，就沒有靈魂，軍法與一般民法絕對不同，任何世界各國的軍人一定有，他才跟美國談這個，比喻「一個太監長得漂漂亮亮西裝，甚至是亞曼尼的西裝，最好的西裝，但他是殘缺的，缺的是軍法。」

韓今天下午被媒體堵訪時又稱蔡「先修理韓國瑜，妳腦袋是壞掉了嗎？」他則說，「我這個人講話比較直白」，但意思是說，身為三軍統帥，身為中華民國總統，國防這麼的重要，現在國防不是說一直花錢去買武器，三軍部隊現在需要一個軍法，過去被廢除了，總統要趕快想辦法恢復，這個軍隊才會有戰力。

他也認為，蔡今天搞錯重點，「不要張飛打岳飛」，他只是在美國學者的對談，關心中華民國的國防才舉這個例子，不需要擴大解釋，完全沒有必要，捲到政治鬥爭，有什麼意思呢？或者捲到政治口水，我只是舉這個例子，沒有別的意思。

(中時 )