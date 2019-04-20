男星喝茫搭訕被拒竟甩女生巴掌 遭警方逮捕 19:002019/04/20 中時電子報 施品瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 浦田直也(中)涉嫌施暴女生。（圖／中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本男女混聲團體「AAA」人氣火紅，曾奪下第47屆日本唱片大獎最佳新人獎，並多次來台演出，36歲隊長兼主唱浦田直也今卻爆出涉嫌在超商施暴女性，遭警方逮捕。 據日媒報導，浦田直也19日試圖在便利商店搭訕一名20多歲女性，在得不到對方的回應下，他竟惱羞成怒打對方一巴掌，被警方逮捕後，他表示當時喝醉，想不起自己做了什麼，而其所屬經紀公司尚未做出官方回應。 ★中時電子報關心您：酒後不開車！飲酒過量，有礙健康！ (中時電子報) #AAA #浦田直也 也許您會感興趣 推薦閱讀 回鑾返大甲區遶境 警方嚴執交管 04:102019/04/16 Prada尼龍新袋 3位女建築師操刀 12:042019/04/16 蔡英文：推婦權直到不再出現女性總統名詞 14:122019/04/16 推動婦女賦權 蔡英文盼別再稱呼「女性總統」 16:062019/04/16 蔡推婦女賦權 別再叫我女總統 04:102019/04/17 膽固醇越低越好？ 恐得這病更難治 10:452019/04/17 秘魯前總統涉貪 為避警逮捕開槍轟頭亡 23:132019/04/17 去年度達142億美元 日本陷貿易赤字 3年首見 04:092019/04/18 搭訕女子要她當媳婦 卻載去摩鐵脫褲 15:202019/04/19 再逮1人 內蒙古開魯5死槍擊案共9嫌被捕 09:512019/04/20 娛樂熱門新聞 歐陽妮妮深V泳裝！一躺下碗公奶溢出 腿根被看光 - 娛樂 女主播怎麼嫁豪門？主管揭密這2點才是關鍵 - 娛樂 郭采潔辣走紅毯一半…裙子被踩 大腿整根露出來 - 新聞 平秀琳《深喉嚨》又一神吐槽 王世堅當眾笑場！ - 娛樂 主持《政經》被爆狂賺1億 彭文正4字冷回應 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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