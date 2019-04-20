日本男女混聲團體「AAA」人氣火紅，曾奪下第47屆日本唱片大獎最佳新人獎，並多次來台演出，36歲隊長兼主唱浦田直也今卻爆出涉嫌在超商施暴女性，遭警方逮捕。

據日媒報導，浦田直也19日試圖在便利商店搭訕一名20多歲女性，在得不到對方的回應下，他竟惱羞成怒打對方一巴掌，被警方逮捕後，他表示當時喝醉，想不起自己做了什麼，而其所屬經紀公司尚未做出官方回應。

★中時電子報關心您：酒後不開車！飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)