今（20）日下午5時40分許，新北市城林橋往樹林方向發生貨車追撞前方2自小客車事故，造成45歲女子及40歲男子輕傷，2人肢體疼痛，送往板橋亞東醫院檢傷，並無大礙。

由於貨車載運數桶豬血，衝撞後大量豬血傾灑路面，導致路面滿是血漬，景象頗為駭人，警、消已立即通知清潔隊到場清洗路面，並由員警在場協助疏導交通，車禍原因警方已在調查。

(中時 )