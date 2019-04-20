新北城林橋3車追撞 現場一片血腥 19:072019/04/20 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 載運豬血的貨車衝撞前車，導致大量豬血傾灑路面。（王揚傑翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（20）日下午5時40分許，新北市城林橋往樹林方向發生貨車追撞前方2自小客車事故，造成45歲女子及40歲男子輕傷，2人肢體疼痛，送往板橋亞東醫院檢傷，並無大礙。 由於貨車載運數桶豬血，衝撞後大量豬血傾灑路面，導致路面滿是血漬，景象頗為駭人，警、消已立即通知清潔隊到場清洗路面，並由員警在場協助疏導交通，車禍原因警方已在調查。 (中時 ) #豬血 #車禍 也許您會感興趣 推薦閱讀 老公車禍慘死 女星現場一看：小三沒穿褲卡他腿中間 11:322019/04/16 新北計程車、機車擦撞 幸均僅擦傷 19:022019/04/16 愛犬亂竄導致車禍 飼主過失傷害起訴 13:132019/04/19 計程車撞復康巴士 2人輕傷送醫 14:092019/04/19 月平均車禍五起 無法設紅綠燈地方憂心 18:062019/04/19 暖暖交流道南下發生死亡車禍 轎車駕駛亡 18:532019/04/19 天色驟變砸雨彈 國道1號接3號匝道3車連環追撞 19:222019/04/19 有夠巧 警找失車 意外救回車禍民眾 19:482019/04/19 疑跨越對向車道逆向撞車 騎士噴飛重傷送醫 23:102019/04/19 多按一聲「叭」釀死亡車禍 公車駕駛吃官司 15:552019/04/20 社會熱門新聞 老公寓租給張淑晶租房 卻變成這樣 - 社會 高中情侶摩鐵開房 驚見主任偷吃女師 - 萬象 廂型車直切車道 馬三閃衝分隔島瞬間稀爛 - 社會 - 中時 多按一聲「叭」釀死亡車禍 公車駕駛吃官司 - 社會 長照哀歌 6旬子顧病母猝死 母也亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。