教改歷經25年，但市議員萬美玲痛批「走回頭路」，因為10歲的小孩要準備考私校，「補習班額滿，私校錄取率不到3成」，教育局長高安邦說，私校可能朝「升學」方向進行，遭萬痛批，公立學校乾脆全改回升學考試，不然「一位難求」。

萬美玲指出，教改是要讓孩子減壓，但教育制度竟走回頭路、開倒車，很多家長哭訴說，他們的孩子現在10歲就開始準備要考國中，「這是什麼情況？這就是私校法57條所衍生出來的亂象」。

「教改有減壓嗎？後來的12年國教、9年1貫、一綱多本、建構式數學，多到我想不出來的名稱跟花招，真的成功了嗎？」萬美玲說，高安邦是從學齡前幼兒教育到大學端都有經驗的局長、一個教育界的專家，問他有何看法。

高安邦表示，教改的出發點是在減壓，但是忽略到我們台灣社會的發展趨勢，不但有些地方沒有減壓，反而增加壓力，這是教改人士所始料未及的，也沒有評估到人口成長的趨勢，廣設大學至今發現是一個錯誤，澳洲的2500萬人口只有42所大學，我們人比澳洲少200萬，可是我們大學是他的10倍。

萬美玲說，近3年，復旦中學2017年錄取率只有22.8％，2018年23.7％，今年約莫也只有23.7％；至於新興高中、振聲高中也都沒有超過30％，在今年，率取率恐怕會更低。

高安邦說「公立學校設施比私校好」，但萬質疑，「擠破頭要去考私立學校，並非設備問題，而是公立跟私立正在不公平競爭基礎上，私立可以考試入學，公立不可以，起跑點明顯不同，經過考試篩選後，就「很有競爭力」。

萬美玲希望除了硬體資源外，師資培訓上再給更大空間與支持，讓老師有發揮空間，讓孩子的童年不要不快樂。

(中時 )