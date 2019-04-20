穿上少數民族服裝的正妹們端著佳餚進場。（邱立雅攝）

米干節長街宴吸引民眾報名大啖美食。（邱立雅攝）

2019年龍岡米干節有3大主軸，除了上周舉辦的潑水節之外，本周由火把節接棒展開，下周則為壓軸的狂歡節活動。市長鄭文燦希望下一屆的米干節能更國際化，邀請雲南、泰國、緬甸的文化表演團體來交流，更希望能藉此發展副品牌，每年上下半年度各有一個活動，成為桃園特色亮點。

繼上周潑水節民眾一同灑水祈福後，20日登場的火把節晚會則迎來活動第二波高潮，在龍岡大操場擺起長街宴，邀請民眾品嚐滇緬美味料理，還有獨特的白馬面具舞首度登台演出，現場還會有身穿雲南少數民族傳統服飾的姑娘們跳起祭火神舞並點燃篝火。

火把節是雲南少數民族的重要傳統節日，大家燃起火把，祈求風調雨順、來年豐收，異域孤軍於撤退來台時也將這樣的傳統文化帶來桃園龍岡，成為每年龍岡米干節不可錯過的活動，每逢火把節，居住在台灣各地的雲南人便會穿上絢麗的少數民族服飾、帶著傳統樂器一同來龍岡米干節參與這樣難得的盛會。

鄭文燦受訪時表示，米干節可品嘗少數民族美食，包括手抓飯、七彩米干等等都是今年特點，最特別的是今年還推出普洱茶席，讓大家體驗雲南文化多元豐富的一面，未來希望能夠將活動推上國際舞台，發展更多滇緬文相關活動。

(中時 )