連俞涵首度出圖文寫真書。

熱情粉絲捧場。

連俞涵今天舉辦個人圖文寫真書《一邊夢遊，一邊鎌倉》簽名會，連俞涵推出寫真書後男粉絲比例增加，一直以來的活動通常是「女力爆棚」，粉絲男女比例大約是2比8，這次北中南新書簽書會上多了不少男性粉絲，還有粉絲遠從京都、紐約、香港過來，讓她相當驚訝：「難道自己低調的女性特質被發現了嗎？」她感謝一直以來支持她的女粉絲，也謝謝男粉絲加入，新書銷售成績不俗，她也特地帶著新書與去世一年的外婆分享好消息。

連俞涵透露：「她喜歡旅行，找不到旅伴就會一個人說走就走，下次想去的地方是清邁，聽說那邊很涼爽，朋友也在那邊工作，重點是有自然美景，又可以投入大自然的懷抱，預計今年冬天出發。」也答應粉絲每一年都要出一本書，那明年出書的內容是什麼呢？連俞涵笑說：「目前還沒想到耶！」結果被編輯狠酸起底：「都出到第三本書，要自己規劃呀，還覺得連俞涵不會用電腦，要她去和社區媽媽們一起上課！」

連俞涵分享，在鎌倉的時候會用底片相機拍照，讓她想起小時候拿底片相機拍照，但都把爸媽放在照片角落，原因竟然是：「因為喜歡拍路人…。」爸媽很難理解她的拍照風格，直說：「不要浪費底片啦！」現在連俞涵最想拍的相片主題是：「動物！因為動物不像植物，會固定在那邊，好好讓你拍，會跑來跑去，拍照難度很高，所以想挑戰拍各式各樣的動物。」像是有次去學校演講，看到一隻大笨鳥，在離教室很近的樹上築巢，還在孵小鳥，伸手過去就可以摸到小鳥，她一瞬間突然覺得：「人類和大自然的動物，是可以和平相處的，可惜當時沒帶相機，捕捉下來。」

連俞涵日前剛從日本滑雪回來，感謝教練的指導讓她順利上手，並讓她相信嬌小的自己也能完成巨大的考驗。她從個人經驗勉勵大家盡可能嘗試新事物，沒試過不會知道自己的能耐，人生就這麼一次，要勇敢接受挑戰！接下來六月要去英國，參與朋友的畢業製作演出，劇中挑戰全英語演出，整個劇組只有她一位台灣人，很期待與國外演員對戲的火花，正積極惡補英文。最終場簽書會在4/27(周六)花蓮時光二手書店。

(中時 )