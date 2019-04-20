國光劇團今（20）日下午在上海大劇院演出融合京、崑的新編劇《天上人間－李後主》，受到當地觀眾熱烈歡迎，不只未演前先滿座再加座，觀眾組成來自四面八方，包括重慶、甘肅、北京等地，演出結束後人群久久不散。此外，還有多位戲曲名家前來欣賞，其中曾獲中國戲劇梅花獎的崑曲表演藝術家柯軍表示，「這部作品把京崑融合得非常好，既守住了傳統戲曲的本，同時又有創新之處，對傳統戲曲的未來而言，起了一個里程碑的作用。」

《天上人間－李後主》由王安祈、陳健星擔任編劇，故事描述亡國君主李煜，對於人世的悔恨意念靈魂留在愛妻大周后的遺物玉壺裡，這只玉壺流落到民家，李煜的靈魂因此被擁有者喚醒，開始回溯他對人世的愛恨情仇，重新梳理和大小周后的關係，也重新定位自己的人生，全劇也巧妙運用李煜詩作，貫穿他的生命情節。

柯軍表示，整齣戲將京崑元素揉碎，再重新整合在一起，「在詩詞方面，以崑曲演唱，非常雅緻、有情韻，帶有詩情；敘事結構方面，就以京劇演唱，顯得明快。此外，音樂的配器配得很好，兩種融合在一起，讓觀眾聽不出來是京劇，還是崑曲，等於是一個新全新的音樂戲曲作品。」

此外，柯軍談到，在舞台的呈現上非常清雅，「不管演員的表現，還是舞台呈現，都不是很盛，帶有詩的寓意；等於是演一半、留一半，給觀眾回味。這也是傳統文化裡，戲曲裡面詩的狀態。」

會後演員簽名會，有觀眾因差點簽不到名，而激動得表態，說明自己大老遠前來，就是始於對國光劇團的喜愛，成為演出現場小插曲。國光劇團明天在上海大劇院還有一場表演，將演出《十八羅漢圖》。

(中時 )