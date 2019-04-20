第4屆牧德盃吸引59家企業共襄盛舉。（大會提供）

由牧德科技舉辦的「牧德盃」企業羽球排名賽邁入第4屆，今年有超過59支企業與球隊參與，除電子業的台積電、聯電、欣興、華碩、GARMIN外，還包括中華航空、奇美實業、合作金庫、土地銀行、阿默蛋糕、中石化與台塑集團等企業，盛況空前，連雅加達亞運國手李洋、王齊麟也共襄盛舉，代表土地銀行出賽。

即將開始爭搶奧運積分的王齊麟認為，牧德盃除了推廣民眾參與，也有專業組賽事，他覺得要把握每一次跟搭檔李洋磨合機會，去提升經驗，「就是抱持學習和正視自己缺點的心態，來應對每場比賽。」

李洋很感恩牧德科技造福運動員，成為聘用體保生的企業領頭羊，「這真的是非常好的開頭，我自己是學商的，牧德股票來到400多點不是沒有道理。由這麼好的企業，去帶動社會風氣，吸引更多家長和小朋友，去讓他們知道，運動員是能夠養活家庭，是能夠勝任工作，成為職業。」他也相信牧德科技從運動員和運動賽事中，塑造出堅持與團結的企業文化，彼此互助成長。

牧德科技拋磚引玉，期許帶動更多企業聘用體保生，而且從首屆牧德盃開始，他們堅持用自家同仁來規劃活動，負責整體策劃。第1年，或許對一些員工來說，成了工作外的負擔，但就像學校社團活動，凝聚出團結合作的向心力，而且第2屆很快上軌道，同仁參與度越來越高。

牧德科技董事長汪光夏（左一）大力聘用企業體保生當員工。（大會提供）

「牧德盃能夠有今天這個規模，很大部分除了感謝我們員工支持，關鍵還是體育績優的同仁。」牧德科技董事長汪光夏表示，聘用企業體保生，助企業整體表現非常優秀，目前公司十多位體育績優生，工作上都非常突出，而且為企業注入新的風氣。

他強調，「真的非常鼓勵國內更多企業，多多召募體育績優選手，他們表現絕對超乎你們想像。」

科技部長陳良基致詞時表示，「運動代表健康、陽光，更賦予企業不同的價值，充滿活力且代表創新。目前國內越來越多企業鼓勵召募體育資優，因為會打球、會運動的孩子，反應靈敏。科技部將會多鼓勵科學園區的廠商，多召募體育績優生和舉辦更多體育活動。真的非常感謝牧德科技持續舉辦，我們一起努力，讓大家健康快樂，維持良好運動習慣，充滿活力。」

(中時電子報)