宛如從動畫走進現實人生,《美女與野獸》交響音樂會百老匯歌手們齊聚台北101,高歌浪漫快閃,最後一首歡愉輕快的〈Be Our Guest〉唱完,圍觀群眾報以熱烈掌聲,也喚回了這部迪士尼經典動畫問世28年來帶給百萬影迷的美麗回憶。

今天傍晚的台北101都會廣場,響起浪漫歌聲,在明(21)日晚音樂會中將演唱「貝兒」一角的艾莉‧妃德、「茶壺太太」的黛安‧雷諾斯、分飾「野獸」與「加斯頓」兩角的阿卜杜爾‧岡薩雷斯以及演出「盧米亞」與「來富」的沛森‧路易斯驚喜現身,為現場民眾帶來〈Beauty and The Beast〉、〈Something There〉與〈Be Our Guest〉等經典歌曲,歌曲或深情或輕鬆,充滿盛情邀請民眾一起進入《美女與野獸》的真情世界。

艾莉與沛森是繼前年《冰雪奇緣》電影交響音樂會後第二次來台演出,艾莉表示台灣是個很美麗的地方,對於台北國家音樂廳讚譽有加;幽默的指揮提姆則說自從上次來台灣之後,就對珍奶念念不忘,「這次一天就喝兩杯!」第一次來訪的黛安則對台北捷運印象深刻,井然有序又乾淨;阿卜杜爾則表示遇上地震感覺超「特別」,他還去爬了象山跟吃小籠包,「這小籠包好吃到可以吃一輩子!」

1991年,迪士尼出品了經典動畫《美女與野獸》,由傳奇音樂大師亞倫‧麥肯操刀譜曲的同名歌曲〈美女與野獸〉當年一舉勇奪奧斯卡「最佳電影配樂」與「最佳原創歌曲」兩下大獎,至今近三十年過去,依舊受到全球樂迷喜愛。去年迪士尼授權以交響音樂會形式在好萊塢露天劇場(Hollywood Bowl)轟動首演,之後巡演各國,今年也首度抵達台灣,以大螢幕動畫全片廳播映加上長榮交響樂團,國立實驗合唱團LIVE演出。

值得一提的是,指揮提姆‧戴維斯可說是當今好萊塢電影與電視音樂領域中最忙碌的指揮與編配管弦樂曲工作者,包括《樂來越愛你》、《冰雪奇緣》等電影原聲帶皆由他指揮錄製。今晚台北國家音樂廳演出也會加碼安排2017年真人版電影《美女與野獸》中膾炙人口的〈How Does A Moment Last Forever〉與 〈Evermore〉,獻給台灣觀眾。

(中時 )