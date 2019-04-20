國民黨新北市議員葉元之今（20）日在臉書發文，標題「吳主席打臉吳主席」，指國民黨主席吳敦義今年2月曾批「全民調是不可靠的東西」，現在卻又稱「黨中央考慮全民調」，讓他懷疑是不是自己記憶錯亂。

葉元之在臉書表示，其中的原由，當然就是因為2月時吳主席尚未放棄參選，全民調對他比較不利，而現在他放棄參選了，又覺得全民調是好制度了！所以對黨中央來說，制度沒有好壞，只看對誰有利！

葉元之直言，2月分，朱立倫民調雖輸韓國瑜，但是已和柯文哲打平，但主席說要推出「最強人選」，不排除萬分之一的「徵召」機會；組發會主委還要求立委表態，讓小雞決定母雞，給主席徵召的力量；挺吳中常委更要提案，採民調式徵召，誰民調高，就徵召誰。

所以朱立倫退讓了，支持「徵召」韓國瑜，現在郭台銘出來了，主席又說徵召不公平。主席啊！那您之前不是擺明是「卡朱」嗎？

葉元之再批吳敦義，您卡朱就算了！現在又「卡韓」！韓市長表明不參加初選，您就搞徵召式初選，給他難堪。包括元之在內，很多民代服務處的電話都被民眾「打爆」，說「非韓不投」，這場球，要怎麼打下去？

(中時 )