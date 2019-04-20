中華田徑協會秘書長王景成於卡達時間4月20日下午以37票高票順利連任亞洲田徑總會獨立理事。相較於過往選情，本次競爭相當激烈，要從22位候選人中選出8席，實屬不易。除了積極參與亞洲田徑總會理事會事務之外，過去6年中華田徑協會所承接的賽事如2014亞洲青年田徑錦標賽、2017亞洲田徑大獎賽的賽事品質更是讓王秘書長順利連任的一大助力。相信再次連任對我國田徑持續參與國際有實質助益，可望爭取首次在台灣舉辦亞洲田径錦標賽及有45會員國參與之亞洲田徑總會會員大會。

此次選舉分為兩大競爭團體，印度與約旦為首的團體，以及卡達與泰國為首的團體。從今年年初起，王景成秘書長與鄭世忠副秘書長便在各種國際賽事、理事會議以及選舉討論聚會間爭取選票。一方便需要洞悉雙方選舉策略，也需要將自身理念與未來貢獻提出，而過去中華田協在亞洲田徑的貢獻也都是各會員國審視的地方。王秘書長自2013年第一次選上獨立理事之前，就已經透過體育署分享資源協助友國，更致力於我國田徑選手的培訓，世大運與亞運成績國際間有目共睹。王景成秘書長也特別感謝體育署對田徑協會的支持，沒有政府的力量將難以在國際組織佔一席之地。

過去一個月，各國候選人更是經常打來電話與傳送電子郵件拜票。本次中華田協也製作精美選舉文宣與客製化實用鋼筆作為小紀念品，在飯店大廳與會員國會議現場王景成秘書長更在鄭副秘書長陪同下到每一桌向各國會議代表拜票。本次王景成秘書長共獲得37票，是獨立理事第一高票，更突顯各國對中華田協在體育署支持下對亞洲田徑的貢獻。

(中時電子報)